В Европе назвали безумным план Германии по переброске 800 тысяч солдат на восток

Филиппо назвал безумным секретный военный план Германии против России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным секретный план Германии по переброске 800 тысяч солдат НАТО на восток в случае предполагаемого конфликта с Россией. Опубликованные в издании The Wall Street Journal (WSJ) данные политик прокомментировал на своей странице в соцсети X.

Филиппо поблагодарил WSJ за публикацию 1200-страничного секретного плана, который, по информации издания, был разработан бундесвером. «Мы действительно имеем дело с буйными безумцами! Их цель — перезагрузка при помощи войны», — написал политик.

Филиппо также призвал жителей Европы бороться за мир.

О разработке в Германии секретного плана на случай войны с Россией стало известно 26 ноября. План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта, при этом ФРГ будет выступать плацдармом для переброски этих сил.

