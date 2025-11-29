В Европе назвали безумным план Германии по переброске 800 тысяч солдат на восток

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным секретный план Германии по переброске 800 тысяч солдат НАТО на восток в случае предполагаемого конфликта с Россией. Опубликованные в издании The Wall Street Journal (WSJ) данные политик прокомментировал на своей странице в соцсети X.
Филиппо поблагодарил WSJ за публикацию 1200-страничного секретного плана, который, по информации издания, был разработан бундесвером. «Мы действительно имеем дело с буйными безумцами! Их цель — перезагрузка при помощи войны», — написал политик.
Филиппо также призвал жителей Европы бороться за мир.
О разработке в Германии секретного плана на случай войны с Россией стало известно 26 ноября. План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта, при этом ФРГ будет выступать плацдармом для переброски этих сил.