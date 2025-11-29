В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

Минобороны: Над акваторией Черного моря и 3 регионами России сбит 21 БПЛА ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18.00 по 23.00 по московскому времени сорвали очередную попытку атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на российские регионы. Всего был сбит 21 БПЛА Вооруженных сил республики (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников (11 единиц) уничтожили над акваторией Черного моря. Еще восемь БПЛА были перехвачены в небе над Белгородской областью, а также по одному БПЛА — над Орловской и Ростовской областями.