Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:23, 29 ноября 2025Россия

В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

Минобороны: Над акваторией Черного моря и 3 регионами России сбит 21 БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18.00 по 23.00 по московскому времени сорвали очередную попытку атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на российские регионы. Всего был сбит 21 БПЛА Вооруженных сил республики (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников (11 единиц) уничтожили над акваторией Черного моря. Еще восемь БПЛА были перехвачены в небе над Белгородской областью, а также по одному БПЛА — над Орловской и Ростовской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Названо крайне опасное воздействие уходовой косметики на организм

    Чехи отказались спонсировать производство розовых ракет FP-5 из-за скандала на Украине

    Сын Трампа начал продавать водку

    В Минобороны заявили о сорванной атаке украинских БПЛА

    В Германии пожаловались на уязвимость немецкой экономики

    Зеленский анонсировал решения по урегулированию конфликта

    Над Черным морем засекли самолет-разведчик

    Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время матча и был удален

    Умерла 104-летняя блокадница-тиктокерша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости