12:34, 29 ноября 2025

Минобороны ответило на ночную атаку Украины по гражданским объектам

Минобороны: Нанесен массированный удар по промышленным объектам Украины
Екатерина Улитина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны ответило на ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой пострадали гражданские объекты на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинской военной промышленности и энергетики. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 ноября над российскими регионами были уничтожены 136 беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны отработали по целям в Ростовской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Курской и Калужской областях, в Крыму и Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Воронежской области повреждены жилой дом и остекление автозаправки. Также в результате атаки зафиксированы повреждения домов и машин в Ростовской области.

