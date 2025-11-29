Депутат Журова рассказала о трех самых враждебных к России западных политиках

Враждебность западных политиков стоит оценивать по совокупности их высказываний в адрес России, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий считает, что в тройку наиболее враждебно настроенных к России политиков входят глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому все-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас. Но, наверное, эти женщины — фон дер Ляйен и Каллас затмили всех. Чаще попадается от них именно негатив. Или какие-то странные предложения даже в мирном урегулировании», — считает Журова.

Ранее депутат Журова заявила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воинственно настроена и пытается накалить обстановку, вместо того чтобы заниматься мирным урегулированием. По ее мнению, она намеренно не обращает внимания на другие конфликты недавнего времени, которые повлекли за собой изменение территорий государств.