00:48, 29 ноября 2025Интернет и СМИ

В США назвали способ избежать катастрофы из-за Украины

Экс-офицер ЦРУ Биб: Западу следует договориться с РФ, чтобы избежать катастрофы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Global Look Press

Страны Запада дошли до критической точки на Украине, из которой можно выйти только заключением мирного соглашения с Россией. Такой способ назвал бывший директор по анализу РФ в ЦРУ Джордж Биб.

По его словам, в случае, если договориться не удастся, Украина станет похожа не на Западную Германию, а на нынешнюю Ливию. Такой исход стал бы «катастрофой», поскольку Украина будет «пороховой бочкой» Европы и источником нестабильности на континенте.

«Я думаю, что мы на пути к краху на Украине. И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры и о том, как должна выглядеть архитектура безопасности Европы в будущем», — сказал он.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что Украина должна принять условия России по прекращению огня из-за критического положения страны на фронте. «Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины», — считает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
