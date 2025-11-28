Мир
22:40, 28 ноября 2025Мир

На Западе обратились к Украине с призывом насчет России

InfoBRICS: Украина должна принять условия России по прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Украина должна принять условия России по прекращению огня из-за критического положения страны на фронте. С таким призывом выступил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

По его словам, только согласие на требования Москвы позволит Киеву избежать еще большей катастрофы на поле боя. «Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины», — считает эксперт.

Он отметил, что тактика украинской армии заключается в отправке максимально возможного количества солдат на оборону любого города, однако это не помогает сдержать наступление российских войск, а лишь приводит к огромным потерям в живой силе.

Кроме того, как указал аналитик, подобная стратегия военного руководства представляет серьезную угрозу для стабильности правительства Украины.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко объяснил отказ Киева от уступок по территории и численности армии. По его словам, Украина не потерпела поражение в конфликте с Россией, чтобы ей диктовали условия.

