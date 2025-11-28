На Украине объяснили отказ от уступок по территории и численности армии

Нардеп Костенко: Украина не потерпела поражение, чтобы ей диктовали условия

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Украина не потерпела поражение, чтобы ей диктовали условия. Его слова приводит УНИАН.

Таким образом он объяснил отказ Киева от уступок по территории и численности армии. Нардеп указал, что в представленном США мирном плане сначала говорится о суверенитете страны, а потом следуют требования об ограничении Вооруженных сил и прочие условия. Поэтому вопрос стоит не в количестве военных, а в принципиальном желании Украины решать эти самостоятельно.

«Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — подчеркнул Костенко.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от своих территорий в обмен на мир.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул территориальный вопрос. ВСУ сейчас либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем, сказал российский лидер.

