В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак были очень близки и проводили много времени вместе. О тесных отношениях политиков рассказал The Telegraph.

«Ермак вряд ли мог быть еще ближе к президенту Украины. По ночам они спали в бункере под президентским дворцом, находясь всего в нескольких метрах друг от друга. Утром они тренировались бок о бок. А в течение дня 54-летний глава администрации редко отходил от Зеленского, возвышаясь над ним слева или справа на множестве фотографий с дипломатических конференций или официальных мероприятий», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленский будет скучать по своему политическому «амортизатору и гиганту ростом 188 сантиметров», который впитывал в себя большую часть презрения, направленного в адрес его администрации.

Ранее Ермак впервые после отставки высказался о Зеленском. Он заявил, что политик был его другом до этой работы и останется им после.