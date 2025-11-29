Бывший СССР
14:50, 29 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский дал тайные директивы делегации для переговоров

Зеленский дал тайные директивы делегации для переговоров с США и Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский дал тайные директивы делегации для переговоров с США, а также с Россией. Об этом говорится в распоряжении на его сайте.

«Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, тайно)», — сообщается в документе.

Ранее Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака.

