Зеленский обратился к Европе с призывом по активам России

Зеленский: Пришло время Европе принять решение по замороженным активам России

Пришло время Европе принять решение по замороженным активам России. С таким призывом к европейским странам обратился украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — заявил он.

По его словам, необходимо продолжать работать, не теряя ни одного дня, чтобы обеспечить достаточное количество ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что сумма так называемого репарационного кредита Европейского союза (ЕС) Украине за счет российских замороженных активов может составить 210 миллиардов евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информацию о присвоении Бельгией доходов от замороженных российских активов нужно изучить. Дипломат подчеркнула, что это акты воровства со стороны европейских стран и именно так они должны и будут квалифицироваться.