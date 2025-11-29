Бывший СССР
Зеленский заявил об изменении плана обороны

Зеленский после доклада Шмыгаля заявил об изменении плана обороны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после доклада министра обороны Украины Дениса Шмыгаля заявил об изменении плана обороны. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий показал, что именно должно стать обновленными приоритетами», — написал Зеленский.

При этом украинский лидер не уточнил, о каких изменениях и «обновленных приоритетах» идет речь.

В пятницу, 28 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

