Зеленский заявил об изменении плана обороны

Зеленский после доклада Шмыгаля заявил об изменении плана обороны

Украинский лидер Владимир Зеленский после доклада министра обороны Украины Дениса Шмыгаля заявил об изменении плана обороны. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий показал, что именно должно стать обновленными приоритетами», — написал Зеленский.

При этом украинский лидер не уточнил, о каких изменениях и «обновленных приоритетах» идет речь.

В пятницу, 28 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.