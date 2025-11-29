Зеленского предупредили о потере его «продюсера»

Politico: Зеленский после ухода Ермака останется один перед переговорами с США

Президент Украины Владимир Зеленский лишился своего «продюсера» в лице ушедшего в отставку Андрея Ермака. На это указала американская газета Politico.

«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль», — говорится в статье.

Как отмечает автор, после увольнения чиновника Зеленский остался один в преддверии напряженных переговоров с властями США.

По словам украинской журналистки и экс-советницы главы государства Юлии Мендель, отставка Ермака является «отчаянной реакцией на невыносимое давление». При этом она допускает, что экс-глава офиса президента «может так и остаться теневым кукловодом».

Ранее британский телеканал Sky News предположил, что увольнение Ермака может нанести удар по авторитету Зеленского. Подчеркивается, что Ермак обладал «огромной властью» и совсем недавно был назначен ведущим переговорщиком от Киева на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве.