Большунов впервые прокомментировал нападение на соперника после финиша

Лыжник Большунов о нападении на Бакурова на Кубке России: Хотел честной борьбы

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал нападение на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что хотел честной борьбы на дистанции, но был недоволен действиями Бакурова, который, по его мнению, вел себя некорректно, совершая прыжки на лыжах на подъеме и зацепив его на финишном повороте, что и вызвало эмоциональную реакцию. При этом сам Большунов также упал после контакта с Бакуровым.

После финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.