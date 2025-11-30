Спорт
Большунов впервые прокомментировал нападение на соперника после финиша

Лыжник Большунов о нападении на Бакурова на Кубке России: Хотел честной борьбы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал нападение на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что хотел честной борьбы на дистанции, но был недоволен действиями Бакурова, который, по его мнению, вел себя некорректно, совершая прыжки на лыжах на подъеме и зацепив его на финишном повороте, что и вызвало эмоциональную реакцию. При этом сам Большунов также упал после контакта с Бакуровым.

После финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.

