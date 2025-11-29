Большунова дисквалифицировали за нападение на соперника

Трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дисквалифицировали за нападение на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято жюри турнира. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей жаль, что Большунов не умеет сдерживать эмоции.

После финиша спортсмен намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.