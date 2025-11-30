Спорт
20:22, 30 ноября 2025

Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы Симонетти
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на международном турнире Мировой серии «Большой шлем» в Абу-Даби за укус соперницы, итальянки Эрики Симонетти, в категории свыше 78 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время попытки броска, когда Фонтен оказалась на животе, а ее соперница попыталась перейти в партер. Вскоре после этого Симонетти встала, сообщив о травме на левой руке.

После медицинского тайм-аута арбитр объяснил, что Фонтен укусила соперницу. Спортсменка была дисквалифицирована. Симонетти впоследствии завоевала бронзу на турнире.

В активе Фонтен — два серебра чемпионатов мира в смешанных командах и три победы на турнирах Большого шлема.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев раскрыл эмоции во время исполнения гимна России на турнире в Абу-Даби. Блиев, который завоевал золото в категории до 60 килограммов, отметил, что во время церемонии награждения испытывал гордость.

