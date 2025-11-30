Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы Симонетти

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо француженка Леа Фонтен была дисквалифицирована на международном турнире Мировой серии «Большой шлем» в Абу-Даби за укус соперницы, итальянки Эрики Симонетти, в категории свыше 78 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время попытки броска, когда Фонтен оказалась на животе, а ее соперница попыталась перейти в партер. Вскоре после этого Симонетти встала, сообщив о травме на левой руке.

После медицинского тайм-аута арбитр объяснил, что Фонтен укусила соперницу. Спортсменка была дисквалифицирована. Симонетти впоследствии завоевала бронзу на турнире.

В активе Фонтен — два серебра чемпионатов мира в смешанных командах и три победы на турнирах Большого шлема.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев раскрыл эмоции во время исполнения гимна России на турнире в Абу-Даби. Блиев, который завоевал золото в категории до 60 килограммов, отметил, что во время церемонии награждения испытывал гордость.