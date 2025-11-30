Европейский аэропорт закрыли не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

Аэропорт Вильнюса закрывали осенью не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

По подсчетам ТАСС, международный аэропорт Вильнюса этой осенью закрывали минимум 16 раз в связи с обнаружением в его воздушном пространстве неопознанных объектов.

В частности, 30 ноября в 18:09 (19:09 по московскому времени) аэропорт литовской столицы приостановил прием и отправку самолетов из-за обнаружения в его воздушной зоне неизвестных воздушных шаров. Как сообщили в диспетчерской службе воздушной гавани, рейсы, направляющиеся в Вильнюс, временно перенаправляются в Каунас и Ригу.

Аналогичный случай произошел вечером в прошлую пятницу. Тогда, по словам руководителя национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантаса Виткаускаса, инцидент затронул почти три тысячи пассажиров 28 авиарейсов.

В районе аэропорта радары зафиксировали около 60 запусков объектов, которые, вероятно, были метеорологическими зондами с сигаретной контрабандой.

В последний раз аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за неопознанных воздушных шаров в небе. Отмечается, что аэропорт был закрыт в 23:15 по местному времени (00:15 по московскому). По словам собеседника агентства, причиной стало появление в небе объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды.