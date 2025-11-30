Силовые структуры
ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Спецслужбы Украины после вербовки отправили своего агента в Россию под видом депортации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, их заявление приводит «Российская газета».

По версии следствия, на Украине фигурант содержался в центре временного содержания иностранных граждан, где оказался за нарушение миграционного законодательства. В 2024 году его завербовали и отправили в Россию под видом депортации.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины планировали взорвать магистральный газопровод в Серпуховском районе. Сотрудники ФСБ выявили и задержали 56-летнего мужчину при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ).

