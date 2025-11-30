Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

Хакан Фидан: Мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на 50-70 лет

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности России и Украины к достижению соглашения об урегулировании конфликта. Об этом он рассказал газете Welt am Sonntag.

По мнению Фидана, мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет. При этом он подчеркнул, что это не означает отказ от мер безопасности.

«После четырех лет войны на истощение стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей», — заявил турецкий министр.

Ранее Госдеп подтвердил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник американского главы Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в воскресенье, 30 ноября, проведут встречу с украинской делегацией.