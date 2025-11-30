Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

Встреча Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией началась во Флориде

Госдеп подтвердил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник американского главы Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в воскресенье, 30 ноября, проведут встречу с украинской делегацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча в американском штате Флорида началась в 09:00 по местному времени (17:00 мск).

Как отмечает «Страна.ua», глава переговорной делегации от Украины ранее публиковал в своих соцсетях пост о начале встречи с американскими переговорщиками в США, однако спустя какое-то время удалил его.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале следующей недели. Журналист Павел Зарубин в разговоре с Песковым предположил, что Уиткофф может прилететь в РФ с понедельника по среду.