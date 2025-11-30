Глава РФПИ Кирилл Дмитриев получил награду Торговой палаты США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что удостоен награды Американской торговой палаты в России (AmCham) «За лидерство в укреплении диалога между США и Россией». Об этом он сообщил в своем аккаунте в X, опубликовав фотографию полученной статуэтки.

По словам Дмитриева, несмотря на политическую напряженность последних лет, в России продолжают работать более 150 американских компаний, причем свыше 70 процентов присутствуют на российском рынке более четверти века. Он отметил, что политика администрации Джо Байдена, по его оценке, привела к тому, что американский бизнес «потерял свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли» в России.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер допустил «серьезный миграционный и преступный кризис» и стал «худшим западным лидером».