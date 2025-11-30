МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

МИД Ирана осудило закрытие Трампом воздушного пространства Венесуэлы

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана осудило решение президента США Дональда Трампа закрыть воздушное пространство Венесуэлы. Об этом говорится в Telegram-канале МИД.

«Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, осудил заявление президента США о закрытии воздушного пространства Венесуэлы как грубое нарушение основополагающих норм и правил международного права, включая правила международного воздушного транспорта», — говорится в заявлении.

Багаи назвал заявления Трампа произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации. Он предупредил, что подобные действия представляют угрозу для верховенства права и международной безопасности.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. В своем сообщении американский лидер обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми».