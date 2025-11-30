Мир
05:16, 30 ноября 2025Мир

МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

МИД Ирана осудило закрытие Трампом воздушного пространства Венесуэлы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана осудило решение президента США Дональда Трампа закрыть воздушное пространство Венесуэлы. Об этом говорится в Telegram-канале МИД.

«Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, осудил заявление президента США о закрытии воздушного пространства Венесуэлы как грубое нарушение основополагающих норм и правил международного права, включая правила международного воздушного транспорта», — говорится в заявлении.

Багаи назвал заявления Трампа произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации. Он предупредил, что подобные действия представляют угрозу для верховенства права и международной безопасности.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. В своем сообщении американский лидер обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми».

