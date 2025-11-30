Интернет и СМИ
10:40, 30 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: Мошенники начали присылать россиянам фальшивые товарные чеки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники начали присылать россиянам фальшивые товарные чеки. О новой схеме обмана предупредило МВД РФ, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, аферисты связываются с потенциальной жертвой и в ходе разговора сообщают, что ей заказали подарок, после чего присылают номер заказа и товарный чек. Затем мошенники просят пользователя зарегистрироваться в банке.

После этого злоумышленники под видом представителей правоохранительных органов звонят россиянину и пытаются убедить его в том, что был совершен перевод денег с его счета на счет запрещенной организации, угрожая жертве уголовным преследованием.

«Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им», — подчеркнули в МВД. В результате они могут выманить информацию о сбережениях и имуществе человека, а также данные о его родственниках.

Ранее россиянам, ставшим жертвами аферистов, назвали единственный безопасный алгоритм действий. В частности, их призвали сразу обращаться в полицию, чтобы не попасть под действие второй волны мошенничества.

