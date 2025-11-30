Россия
22:50, 30 ноября 2025

На борту атакованных ВСУ танкеров Virat и Kairos оказались мирные россияне

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

На борту двух танкеров, подвергшихся атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, были россияне, заявили РИА Новости дипломатические источники в Москве.

«К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв», — заявил собеседник агентства.

По словам источников, действия ВСУ поставили под угрозу не только безопасность судоходства и окружающей среды, но и торгово-экономические цепочки. Как отметили дипломаты, российские загранучреждения взаимодействуют с Турцией, устанавливают организаторов и участников нападения и работают над мерами реагирования.

28 ноября в южной части Черного моря были атакованы танкеры Kairos и Virat. Позднее Virat подвергся повторному удару. Ответственность за атаки на себя взяли Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны. 29 ноября в результате атаки было выведено из строя причальное устройство ВПУ-2, принадлежащее КТК и использующееся при транспортировке казахстанской нефти.

