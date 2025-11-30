Спорт
Назван фаворит Гран-при Катара «Формулы-1»

Букмекеры назвали гонщика Оскара Пиастри фаворитом Гран-при Катара «Формулы-1»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Букмекеры навали фаворита Гран-при Катара «Формулы-1». Об этом сообщает Sports.

Букмекеры посчитали, что главным претендентом на победу в гонке является австралийский гонщик Оскар Пиастри из McLaren. Он стартует с поул-позиции и имеет коэффициент на победу 1.57.

Сокомандник Пиастри, британец Ландо Норрис, начнет гонку вторым, а голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен — третьим. Их шансы на победу оцениваются букмекерами коэффициентами 3.20 и 5.00 соответственно.

Отмечается, что в этом заезде чемпион «Формулы-1» может быть определен досрочно. Для этого Норрису необходимо увеличить преимущество до 26 очков, чтобы стать чемпионом уже до этапа в Абу-Даби.

