Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:06, 30 ноября 2025Путешествия

Ограничения сняты в двух российских аэропортах

Кореняко: Временные ограничения сняты в аэропортах Саратова и Геленджика
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также дополнительные ограничения сняты в воздушной гавани Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В Саратове такие меры действовали около получаса, а вот в Геленджике ограничения сняли только спустя почти пять часов.

«Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 по московскому времени», — добавил Кореняко.

Продолжают действовать дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара.

Ранее Минобороны РФ рассказало об атаке Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами на регионы страны. В одном из регионов без отопления остались многоквартирные дома и учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

    Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

    Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

    Макрона обвинили в безрассудстве из-за Украины

    В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

    Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

    Ограничения сняты в двух российских аэропортах

    В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

    В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости