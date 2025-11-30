Ограничения сняты в двух российских аэропортах

Кореняко: Временные ограничения сняты в аэропортах Саратова и Геленджика

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также дополнительные ограничения сняты в воздушной гавани Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В Саратове такие меры действовали около получаса, а вот в Геленджике ограничения сняли только спустя почти пять часов.

«Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 по московскому времени», — добавил Кореняко.

Продолжают действовать дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара.

Ранее Минобороны РФ рассказало об атаке Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами на регионы страны. В одном из регионов без отопления остались многоквартирные дома и учреждения.