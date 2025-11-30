В российском городе временно ограничили работу аэропорта

Росавиация: Аэропорт Гагарин в Саратове ограничил работу в целях безопасности

Аэропорт Гагарин в Саратове ограничил работу, он временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Они действуют в воздушной гавани с 06.47 по московскому времени.

Ранее стало известно о введении дополнительных временных ограничений в аэропорту Краснодар (Пашковский). Также тревога была объявлена в Геленджике, в местном аэропорту ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.