05:30, 30 ноября 2025Забота о себе

Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

Юлия Мискевич
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россиянам не следует ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, увеличивается риск заболеть. Он подчеркнул, что на адаптацию уйдет одна-полторы недели отдыха.

Онищенко отметил, что пик заболеваемости гриппом ожидается в России после новогодних каникул.

Ранее академик РАН рассказал, что антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают. Во время болезни их принимают, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с влиянием микробов, или когда возникает пневмония, уточнил Онищенко.

