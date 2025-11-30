Мир
Польский телеканал показал карту Украины с одной деталью

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время телеигры
Польский телеканал TVN во время развлекательной телеигры The Floor показал карту с Украиной без Крыма. Фрагмент передачи с изображением карты доступен на сайте канала.

Во время телеигры на большом экране демонстрировалась карта Восточной Европы, на которой была выделена территория Украины, — участнику викторины требовалось угадать название страны по ее очертаниям. Однако в украинскую территорию, выделенную малиновым цветом, не вошел Крымский полуостров, который таким образом отнесли к России.

Примечательно, что, если присмотреться, на карте также изобразили Абхазию и Южную Осетию, хотя Польшей и другими европейскими странами их независимость не признается. При этом их граница с Грузией показана пунктиром. Такой же пунктирной линией отмечены границы Сербии и Косово, которое признано большинством государств Европы, включая Польшу.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал часть пунктов мирного плана США по Украине неприемлемыми. А они в свою очередь включали признание Крыма и Донбасса российскими.

