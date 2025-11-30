Спорт
Пострадавший от нападения российский лыжник рассказал о последствиях травмы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Бакуров

Александр Бакуров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лыжник Александр Бакуров, пострадавший от нападения олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказал о своем состоянии. Видеозапись опубликована в Telegram-канале корреспондента «Матч ТВ» Михаила Гореванова.

«Не гнется, походу завтра не выйду», — сказал спортсмен. На видео Бакуров с трудом передвигается по заснеженной улице.

Инцидент произошел в полуфинале спринтерской гонки первого этапа Кубка России в Кировске, где Большунов на последнем повороте уперся лыжей в соперника и потерял равновесие. После финиша Большунов подъехал и специально толкнул Бакурова в спину, из-за чего тот упал. После инцидента Бакуров покинул площадку, держась за ногу.

