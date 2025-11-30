Появилось видео отражения атаки ВСУ на Белгородскую область

Отражение атаки ВСУ на Белгородскую область сняли на видео

Отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область сняли на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Военкоры русской весны».

«Наши бойцы из калининградского 22 ЗРП прошлой ночью сбили 16 БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18.00 по 23.00 по московскому времени сорвали очередную попытку атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на российские регионы. Всего был сбит 21 БПЛА.