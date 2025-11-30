Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:21, 30 ноября 2025Россия

Появилось видео отражения атаки ВСУ на Белгородскую область

Отражение атаки ВСУ на Белгородскую область сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область сняли на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Военкоры русской весны».

«Наши бойцы из калининградского 22 ЗРП прошлой ночью сбили 16 БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18.00 по 23.00 по московскому времени сорвали очередную попытку атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на российские регионы. Всего был сбит 21 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Оценены шансы Макгрегора принять участие в турнире UFC в Белом доме

    Россиянам объяснили порядок компенсации сгоревших советских вкладов

    В МИД Франции назвали дату принятия решения по замороженным активам России

    В Киеве объявили воздушную тревогу

    В Польше показали карту Украины без Крыма

    Десятки российских туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за подрыва ВСУ танкеров

    Появилось видео отражения атаки ВСУ на Белгородскую область

    Мирная жительница российского села пострадала от вражеского БПЛА

    Дочь Трампа показала президента США с маленьким внуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости