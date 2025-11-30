Россиянам рассказали о главных причинах ухудшения зрения

Офтальмолог Казанцева: Использование телефона в темноте вредит зрению

Сидеть с ноутбуком в темной комнате или читать с телефона при ярком солнце — это огромный стресс для глаз. При резком контрасте в освещении зрачку приходиться перестраиваться, что вредит зрению. Об этом «Ленте.ру» рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Ангелина Казанцева.

«При резком контрасте между экраном и окружающей средой зрачку приходится постоянно перенапрягаться, чтобы адаптироваться, что ведет к цифровому перенапряжению и ложной близорукости», — сказала Казанцева.

Она посоветовала использовать очки для работы за компьютером, которые блокируют негативный синий спектр и электромагнитное излучение. Кроме того, необходимо следить за увлажнением глаз. Кондиционеры, батареи отопления и редкие моргания при работе за монитором испаряют слезную пленку, что приводит к синдрому сухого глаза — микротравмам на поверхности роговицы, которые вызывают ощущение песка, жжения и нечеткости зрения, добавила специалист.

Главный враг сетчатки и хрусталика — это ультрафиолет. UV-лучи типа А беспрепятственно проходят через облака и отражаются от снега и воды, повышая риск развития катаракты и поражения центра зрения Ангелина Казанцева офтальмолог

Для решения этой проблемы врач рекомендует использовать качественные очки с UV-фильтром.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, защищающую зрение. Она призвала россиян, когда они работают за компьютером, делать зарядку для глаз.