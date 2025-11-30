Российские дроны-матки ставят в ступор военных ВСУ

Business Insider: Военные ВСУ не могут противостоять российским дронам-маткам

Российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые могут быть как ударными БПЛА, так и доставлять несколько FPV-дронов с взрывчаткой. Несмотря на то, что тактика не совсем новая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить, пишет Business Insider со ссылкой на украинских военных.

Как отмечает оператор БПЛА ВСУ с позывным «Хищник», «Молния» после доставки и запуска дронов тоже может продолжать двигаться к отельной цели с противотанковой миной. Кроме того, дроны-матки позволяют российским военным наносить удары в глубине обороны.

В свою очередь глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскрыл миллиардные убытки прифронтовых регионов.