Российские истребители напугали немецких солдат в Польше

Bild: 4 российских истребителя МиГ-31 напугали немецких солдат в Польше
Александра Синицына
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Artem Sobolev / Global Look Press

Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат. Варшава перевела в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и два немецких зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает издание Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Немецкие солдаты развернуты», — говорится в материале.

Активность была зафиксирована неподалеку от аэропорта Жешува, через который проходят существенные объемы всей военной помощи Украине.

Тревогу, по данным немецкого издания, вызвало приближение четырех истребителей к западной границе России, при этом они не покинули воздушного пространства своей страны. И все же Вооруженные силы Польши и подразделения немецкого бундесвера, дислоцированные в республике, отреагировали на инцидент.

«В пятницу в российском воздушном пространстве наблюдалась активность, и силы ПВО, развернутые в Польше, отреагировали. В их числе были две системы Patriot», — отметил представитель польских ВВС.

Ранее стало известно, что над резиденцией президента США Дональда Трампа во Флориде пришлось поднимать истребитель. Все дело в том, что в ограниченное для полетов воздушное пространство вошел гражданский самолет.

