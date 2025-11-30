Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 30 ноября 2025Мир

Над резиденцией Трампа подняли истребитель

Истребитель ВВС США подняли над резиденцией Трампа из-за гражданского самолета
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Над резиденцией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа во Флориде в ограниченное для полетов воздушное пространство вошел гражданский самолет, из-за чего ВВС США пришлось поднимать истребитель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Истребитель F-16 перехватил самолет 29 ноября примерно в 16:20 по местному времени (30 ноября в 00:30 по московскому времени). Судно безопасно вывели из запрещенной зоны.

Командование добавило, что на текущей неделе уже были такие же нарушения.

Дональд Трамп находится в резиденции с 25 ноября, вернуться в Вашингтон планирует 30 ноября.

Ранее Дональд Трамп похвастался победой в одной игре, а его младшая дочь поделилась в соцсетях кадром внука с дедушкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

    Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

    В Госдуме захотели изменить условия выдачи семейной ипотеки

    МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

    Над резиденцией Трампа подняли истребитель

    На Красной площади откроются первые новогодние аттракционы

    Раскрыт перечень изъятых у Ермака вещей

    Россиян предупредили о связи сухого воздуха с опасными заболеваниями

    Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости