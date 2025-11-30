Трамп похвастался победой в одной игре

Трамп похвастался точным ударом во время игры в гольф

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social похвастался точным ударом по шару во время игры в гольф.

Американский лидер выложил небольшое видео с попаданием в лунку и подписал его лаконичной фразой — «Выигрывать всегда приятно».

Трамп проводит выходные в своем имении во Флориде, в Белый дом планирует вернуться в воскресенье, 30 ноября.

Ранее младшая дочь Дональда Трампа Тиффани в социальной сети Х опубликовала семейное фото, на котором запечатлела американского лидера вместе с внуком Александром. Малыш мило сидел на коленях дедушки и надувал губы, а Трамп внимательно смотрел в экран телефона.