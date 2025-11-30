Российские штурмовые группы зашли в населенный пункт в ДНР и отразили оттуда 10 атак ВСУ

Минобороны сообщило о заходе штурмовых групп ВС России в Гришино в ДНР

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России зашли в населенный пункт Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности о ходе специальной военной операции журналистам рассказали в Министерстве обороны РФ.

По его данным, подразделения 2-й армии ВС России успешно продвигаются в восточной части города Красноармейска (украинское название — Покровск) ДНР и в микрорайоне Динас. Также российские военные продолжают зачистку населенного пункта Ровное. «Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны заявили, что ВС России отразили десять атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Гришино, чтобы деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Уточняется, что уничтожено до 35 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России уничтожили 230 украинских беспилотников и снаряд РСЗО HIMARS.