Сигнал атаки БПЛА отменили в российском городе-герое

Кравченко: В Новороссийске отменен сигнал атаки БПЛА, опасности нет

Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале 30 ноября в 06:08 по московскому времени сообщил об отмене сигнала атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал Кравченко.

Сигнал «Внимание всем» начал звучать в морском городе около трех часов ночи. Тогда Андрей Кравченко напомнил жителям и гостям Новороссийска о правилах поведения при угрозе атаки БПЛА, а также попросил сохранять спокойствие и не снимать фото и видео работы противовоздушной обороны (ПВО).

Угроза атаки также была объявлена в Геленджике. В аэропорту этого города, а также в Краснодаре введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.