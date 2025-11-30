Россия
06:37, 30 ноября 2025Россия

Сигнал атаки БПЛА отменили в российском городе-герое

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале 30 ноября в 06:08 по московскому времени сообщил об отмене сигнала атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал Кравченко.

Сигнал «Внимание всем» начал звучать в морском городе около трех часов ночи. Тогда Андрей Кравченко напомнил жителям и гостям Новороссийска о правилах поведения при угрозе атаки БПЛА, а также попросил сохранять спокойствие и не снимать фото и видео работы противовоздушной обороны (ПВО).

Угроза атаки также была объявлена в Геленджике. В аэропорту этого города, а также в Краснодаре введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Все новости