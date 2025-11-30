Сийярто: Будапешту не нужно разрешение ЕС на поездки Орбана в Москву

Правительство Венгрии осуществляет самостоятельную внешнюю политику. Будапешту не нужно разрешение Евросоюза (ЕС) на переговоры с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)..

Так он ответил на недавнее высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без одобрения лидеров ЕС.

«Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику», — объяснил позицию Сийярто.

Ранее Фридрих Мерц пожаловался, что Виктор Орбан посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным без европейского мандата и согласования с европейскими коллегами.

28 ноября венгерский премьер-министр с официальным визитом посетил Москву и встретился с Путиным.

Ранее Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят, чтобы компании, сотрудничающие с Будапештом в нефтяной или атомной промышленности, оказались под санкциями Европейского союза.