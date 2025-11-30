Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 30 ноября 2025Мир

Сийярто резко ответил Мерцу после критики Орбана

Сийярто: Будапешту не нужно разрешение ЕС на поездки Орбана в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Венгрии осуществляет самостоятельную внешнюю политику. Будапешту не нужно разрешение Евросоюза (ЕС) на переговоры с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)..

Так он ответил на недавнее высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без одобрения лидеров ЕС.

«Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику», — объяснил позицию Сийярто.

Ранее Фридрих Мерц пожаловался, что Виктор Орбан посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным без европейского мандата и согласования с европейскими коллегами.

28 ноября венгерский премьер-министр с официальным визитом посетил Москву и встретился с Путиным.

Ранее Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят, чтобы компании, сотрудничающие с Будапештом в нефтяной или атомной промышленности, оказались под санкциями Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    В МИД Турции заявили об угрозе безопасности судоходству после атаки на танкеры

    Залужный оценил условия мирного соглашения

    Трамп похвастался победой в одной игре

    В Вышгороде загорелось предприятие после атаки ВС России

    Мерц счел удачей рождение в Западной Германии

    Силовики сообщили о нежелании ВСУ выполнять задачи на одном направлении

    Захарова и рэпер Птаха выпустили трек

    Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

    Сийярто резко ответил Мерцу после критики Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости