Венгрия пригрозила фанатикам антироссийских санкций

Сийярто: Санкции против атомной энергетики РФ — красная линия для Венгрии

Власти Венгрии не допустят, чтобы компании, сотрудничающие с Будапештом в нефтяной или атомной промышленности, оказались под санкциями Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что едва был принят 19-й пакет антироссийских ограничительных мер, как «фанатики санкций» занялись подготовкой 20-го, в который предполагается включить поставки российской нефти и сотрудничество с Москвой в области ядерной энергетики. По словам Сийярто, это «красные линии», которые власти Венгрии никогда не позволят пересечь.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна намерена судиться из-за плана Евросоюза по отказу от российского газа. По его словам, Будапешт собирается оспорить соответствующее решение Совета ЕС как «противоречащее европейским ценностям». Глава правительства считает, что Брюссель поступил незаконно.

Аналогичным судом властям Европейского союза пригрозили и власти Словакии.