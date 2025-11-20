Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 20 ноября 2025Экономика

Венгрия пригрозила фанатикам антироссийских санкций

Сийярто: Санкции против атомной энергетики РФ — красная линия для Венгрии
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии не допустят, чтобы компании, сотрудничающие с Будапештом в нефтяной или атомной промышленности, оказались под санкциями Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что едва был принят 19-й пакет антироссийских ограничительных мер, как «фанатики санкций» занялись подготовкой 20-го, в который предполагается включить поставки российской нефти и сотрудничество с Москвой в области ядерной энергетики. По словам Сийярто, это «красные линии», которые власти Венгрии никогда не позволят пересечь.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна намерена судиться из-за плана Евросоюза по отказу от российского газа. По его словам, Будапешт собирается оспорить соответствующее решение Совета ЕС как «противоречащее европейским ценностям». Глава правительства считает, что Брюссель поступил незаконно.

Аналогичным судом властям Европейского союза пригрозили и власти Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости