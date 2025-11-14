Европейская страна захотела судиться за российский газ

Орбан: Венгрия намерена судиться из-за плана Евросоюза по отказу от газа из РФ

Венгрия намерена судиться из-за плана Евросоюза (ЕС) по отказу от российского газа. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

В эфире местного радио представитель кабмина пояснил, что Венгрия захотела подать в суд из-за «противоречащего европейским ценностям» решения Совета ЕС.

«Мы не принимаем это явно незаконное решение, которое было принято Брюсселем, чтобы заставить замолчать национальное правительство, не согласное с ним. Мы обратимся в Европейский суд», — пообещал Орбан.

Помимо обращения в суд, Будапешт «ищет другие, неправовые средства», чтобы отговорить Брюссель от полного отказа от импорта российского газа, о котором договорились 20 октября. Прекращение поставок энергоносителей из России обойдется Венгрии в 800 миллиардов форинтов (более 2,2 миллиарда долларов), констатировал Орбан.

Ранее Орбан сообщил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. Принятие уже 19-го пакета санкций Евросоюзом показывает, что «предыдущие не увенчались успехом», добавил он.

Также премьер рассказал, что если Венгрия откажется от импорта российских нефти и газа, то ей придется обращаться к менее надежным поставщикам. Между тем Россия, по словам Орбана, надежный поставщик.

