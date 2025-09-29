Орбан высказался о замене российских нефти и газа

Орбан: Россия — это надежный поставщик нефти, и Венгрия не станет его менять

Если Венгрия откажется от импорта российских нефти и газа, то ей придется обращаться к менее надежным поставщикам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА Новости.

Между тем Россия, по словам Орбана, это надежный поставщик, от которого Будапешт не собирается отказываться. Российские поставки зафиксированы долгосрочными контрактами. Таким образом, энергетическая безопасность Венгрии гарантирована Москвой.

«Поэтому менять надежное на ненадежное — нормальные люди так не поступают», — пояснил Орбан.

Накануне глава венгерского правительства заявил, что его страна является суверенным государством, которое может самостоятельно принимать решения по закупкам нефти из России.

Кроме того, Орбан в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сказал, что экономика Венгрии «окажется на коленях», если Будапешт перестанет импортировать российские энергоносители.