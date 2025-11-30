Стало известно о подготовке НАБУ обвинений депутатам партии Зеленского

Дубинский: НАБУ предъявит обвинения ряду депутатов фракции «Слуга народа»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения ряду депутатов фракции «Слуга народа», заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что расследование касается легализации незаконных доходов, получения неправомерной выгоды и так называемых бензиновых денег — ежемесячных выплат депутатам за поездки на заседания Рады, которые якобы велись из «черной кассы» сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича.

По словам Дубинского, точное число фигурантов ему неизвестно, но «подозрения уже готовятся».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Это последовало спустя сутки после того, как 28 ноября к нему пришли с обысками следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.