Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 30 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке НАБУ обвинений депутатам партии Зеленского

Дубинский: НАБУ предъявит обвинения ряду депутатов фракции «Слуга народа»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения ряду депутатов фракции «Слуга народа», заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что расследование касается легализации незаконных доходов, получения неправомерной выгоды и так называемых бензиновых денег — ежемесячных выплат депутатам за поездки на заседания Рады, которые якобы велись из «черной кассы» сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича.

По словам Дубинского, точное число фигурантов ему неизвестно, но «подозрения уже готовятся».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Это последовало спустя сутки после того, как 28 ноября к нему пришли с обысками следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

    Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского с каждым днем

    Зеленский назвал единственную причину конфликта

    Пожилая женщина случайно подожгла себя во время процедуры удаления волос

    Путин пошутил о походах налево

    Над тремя регионами России сбили 10 беспилотников

    Нетаньяху попросил президентское помилование на фоне судебного преследования

    В отношении Ермака возбудили уголовное дело

    Лавров обвинил Европу в срыве урегулирования конфликта на Украине

    Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости