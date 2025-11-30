Стало известно о помощи Сийярто с переводом на встрече Путина и Орбана

Репортер Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным в Москве

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра Виктора Орбана, когда она некорректно передала слова президента России Владимира Путина во время встречи политиков в Москве. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, разместив фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» в своем Telegram-канале.

Зарубин посвятил часть передачи ситуации с трудностями перевода на встрече двух лидеров и сообщил, что переводчице Орбана помог Сийярто. «Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — сказал репортер, прокомментировав соответствующие кадры.

Ранее сообщалось, что переводчица, которая передавала слова Путина Орбану во время их встречи в Кремле 28 ноября, исказила несколько фраз. Это заметило венгерское издание Telex.