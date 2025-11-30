Стало известно о просьбе индийских военных в преддверии визита Путина

Bloomberg: Индия обсудит покупку российских истребителей во время визита Путина

Индия планирует обсудить покупку российских истребителей во время визита в страну президента России Владимира Путина, запланированного на 4-5 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, индийские военные обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства, чтобы восполнить дефицит.

В распоряжении Индии имеется более 200 российских истребителей и несколько батарей зенитно-ракетных комплексов С-400, уточняется в публикации.

Источники издания сообщили, что во время визита Путина ожидается обсуждение покупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500. Однако переговоры о новых закупках вряд ли завершатся во время поездки российского лидера.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин отметила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит могут объявить о заключении соглашения по Су-57.