Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 30 ноября 2025Бывший СССР

Украина призвала Запад срочно поставить дополнительное вооружение

Спикер ВСУ Игнат призвал Запад поставить Украине зенитные ракеты
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона призвал западных партнеров срочно поставить Киеву дополнительное вооружение. Его слова приводит издание KP.RU.

Как заявил Игнат, Россия имеет большой арсенал, поэтому осенью и зимой она способна наносить массированные удары по территории Украины. В связи с этим Киеву необходимы зенитные ракеты.

Если Запад не поставит дополнительное вооружение, Украине в этот период придется непросто, подчеркнул Игнат. Подобные массированные удары Россия наносит один-два раза в неделю, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут расширить географию ударов по России. Использоваться для этого будет, по его словам, дальнобойное вооружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Назван фаворит Гран-при Катара «Формулы-1»

    В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

    Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

    Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

    101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

    Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

    Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости