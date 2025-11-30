Украина призвала Запад срочно поставить дополнительное вооружение

Спикер ВСУ Игнат призвал Запад поставить Украине зенитные ракеты

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона призвал западных партнеров срочно поставить Киеву дополнительное вооружение. Его слова приводит издание KP.RU.

Как заявил Игнат, Россия имеет большой арсенал, поэтому осенью и зимой она способна наносить массированные удары по территории Украины. В связи с этим Киеву необходимы зенитные ракеты.

Если Запад не поставит дополнительное вооружение, Украине в этот период придется непросто, подчеркнул Игнат. Подобные массированные удары Россия наносит один-два раза в неделю, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут расширить географию ударов по России. Использоваться для этого будет, по его словам, дальнобойное вооружение.