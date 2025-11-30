Бывший СССР
В Белоруссии высказались о подготовке ЕС к войне

Минобороны Белоруссии: Страны ЕС не скрывают подготовки к войне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Большинство стран Европейского союза (ЕС) не скрывают, что готовятся к войне. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

«Политика [стран Евросоюза] направлена на обострение, их политика направлена на подготовку к войне, о чем они абсолютно не скрывают», — отметил представитель Минобороны страны.

Так Ревенко прокомментировал отсутствие делегаций стран-членов ЕС на учениях России и Белоруссии «Запад-2025», которые проходили в сентябре. Он подчеркнул, что белорусские власти пригласили представителей практически всех государств Евросоюза, но большинство из них эти приглашения проигнорировали.

Ранее в Белоруссии прокомментировали отставку руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. По мнению лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, это произошло из-за давления США.

