В Белоруссии высказались о подготовке ЕС к войне

Минобороны Белоруссии: Страны ЕС не скрывают подготовки к войне

Большинство стран Европейского союза (ЕС) не скрывают, что готовятся к войне. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

«Политика [стран Евросоюза] направлена на обострение, их политика направлена на подготовку к войне, о чем они абсолютно не скрывают», — отметил представитель Минобороны страны.

Так Ревенко прокомментировал отсутствие делегаций стран-членов ЕС на учениях России и Белоруссии «Запад-2025», которые проходили в сентябре. Он подчеркнул, что белорусские власти пригласили представителей практически всех государств Евросоюза, но большинство из них эти приглашения проигнорировали.

