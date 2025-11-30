В Госдуме захотели изменить условия выдачи семейной ипотеки

Депутат Миронов: Льготную ипотеку можно выдавать семьям с двумя и более детьми

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» захотели изменить условия семейной ипотеки, распространив ее на все семьи с двумя и более детьми. Они подготовили обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

«Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4 процента для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками», — указано в документе, инициатироами которого выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Парламентарии также хотят дать россиянам, подходящим под новые условия, возможность рефинансировать ранее взятые жилищные кредиты.

«Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Оформить ипотеку по 6 процентов годовых могут семьи с ребенком в возрасте до семи лет», — пояснил Миронов, отметив, что в то же время люди, которые хотят купить жилье в новостройке в маленьком городе или в населенном пункте, где низкие объемы строительства, должны иметь двух детей от 7 до 18 лет.

В партии предложили снизить ставку по такому льготному кредиту до 4 процентов для повышения доступности программы.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выразил мнение, что расширение семейной ипотеки на вторичный рынок возможно, но потребует очень аккуратного подхода.