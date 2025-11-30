Мир
07:59, 30 ноября 2025Мир

В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

CBS: Четыре человека погибли в результате стрельбы на празднике в Калифорнии
Марина Совина
Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Четверо погибли и еще десять человек пострадали в результате стрельбы в штате Калифорния. Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

«Четыре человека погибли после того, как более десятка были подстрелены на семейной встрече в городе Стоктон на севере Калифорнии в субботу вечером. Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа», — отметили журналисты.

Вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения. При этом в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о некой семейной встрече.

16 ноября стало известно, что в американском городе Ньюарк произошла массовая стрельба, в результате которой погибли двое. По данным прокуратуры округа Эссекс, среди жертв 21-летняя девушка и 10-летний мальчик.

До этого в штате Канзас четыре полицейских были ранены в ходе перестрелки, которая началась после их прибытия на вызов о домашнем насилии.

