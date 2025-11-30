В Кремле ситуацию на Украине описали словами «что-то происходит»

Песков: Можно лишь гадать о последствиях коррупционного скандала на Украине

Можно лишь гадать о последствиях коррупционного скандала, начавшегося на Украине, но в стране несомненно «что-то происходит». На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«То, что что-то происходит, это очевидно», — подчеркнул он.

При этом Песков не стал называть происходящее сигналом со стороны западных стран. По его словам, об этом могут гадать политологи.

Ранее пресс-секретарь президента России подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, встреча американского представителя с Владимиром Путиным состоится до четверга, когда российский лидер направится в Индию.

