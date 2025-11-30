Константинов обвинил Европарламент в срыве переговоров из-за резолюции по Крыму

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал отказ Европарламента признавать полуостров и новые регионы России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Константинов обвинил Европарламент в срыве переговоров по Украине из-за соответствующей резолюции. Он назвал заявление о новых российских регионах и Крыме просто словами, которые к реальной политике не имеют никакого отношения.

«Скажу просто: признают они российский статус Крыма и никуда не денутся. Не признают эти, признают другие. Впрочем, признание Европарламента в этой части вообще не требуется. Так что привет им из российского Крыма!» — добавил Константинов.

Ранее издание The Telegraph сообщило о готовности США признать новые регионы России и Крым. Авторы материала утверждают, что Вашингтон это сделает вне зависимости от позиции Европы.

